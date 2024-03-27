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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بخسارة وزن كبيرة.. لقاء الخميسي تصدم متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

تداول رواد السوشيال ميديا صور الفنانة لقاء الخميسي، رفقة مجموعة من الفنانات عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت لقاء الخميسي ، مرتديه بنطال جينز باللون الرمادي الغامق، ونسقت معه بلوفر باللون الأبيض ذا رسومات بسيطه ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت لقاء الخميسي، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت لقاء الخميسي، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور لقاء الخميسي 

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