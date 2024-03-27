بخسارة وزن كبيرة.. لقاء الخميسي تصدم متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا صور الفنانة لقاء الخميسي، رفقة مجموعة من الفنانات عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت لقاء الخميسي ، مرتديه بنطال جينز باللون الرمادي الغامق، ونسقت معه بلوفر باللون الأبيض ذا رسومات بسيطه ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت لقاء الخميسي، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت لقاء الخميسي، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور لقاء الخميسي