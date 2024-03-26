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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صندوق تحيا مصر ينظم حفل إفطار جماعي لعمال النظافة بساحة ناصر بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعي جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم افضل الخدمات لهم والعمل علي تحسين مستوي معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

جاء ذلك خلال مشاركته حفل الإفطار الجماعي الذي أقامه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المؤسسة الدولية لريادة الأعمال لعدد 1000 صائم من المواطنين وعمال النظافة والتجميل بالمحافظة وذلك بساحة ناصر بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد مرسي بصندوق تحيا مصر والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

أشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر في تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل لافتاً الي أن الحملات الخيرية تساهم في تخفيف العبء عن الأسر الاولي بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. تقديم الخدمة لـ2188 مواطنا بالشرقية

هنأ محافظ الشرقية الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك مؤكداً تقديره لكافة عمال النظافة والتجميل الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات ، قائلا" أن عملهم يساهم في إظهار الوجه الجمالي والحضاري  للمدن والتي تشهد شوارعها تنفيذ خطه تطوير وتجميل لتليق بعراقة وأصالة المحافظة أمام زائريها".

يذكر ان المائدة ضمت مختلف أصناف الطعام من اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه والحلويات والمشروبات مع الالتزام واتباع إجراءات السلامة والصحة لإعداد الوجبات المقدمة للصائمين واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمر داخل أماكن تناول الوجبات، وشهدت المائدة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، وسط أجواء رمضانية مميزة تُعزز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع كما تم توفير  48 ألف وجبة إفطار لأبناء المحافظة خلال المرحلة الأولي من مبادرة أبواب الخير.

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