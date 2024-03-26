ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. تقديم الخدمة لـ2188 مواطنا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس السيسي للوصول إلى كافة فئات المجتمع، للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض مثمناً مجهودات العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بتقديم الخدمة لعدد ٢١٨٨ مواطنا ومواطنة خلال ٥ أيام من تفعيل العمل خلال الفترة المسائية بشهر رمضان المبارك وذلك من الساعة الثامنة مساءاً وحتى العاشرة والنصف مساءاً بالإضافة إلي استمرار عمل الفرق المشاركة في المبادرة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لخدمة المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، وذلك بـ٢٤ منفذ طبي بالمحافظة.

اوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تدريب أعضاء الفرق الطبية على أعمال المبادرة الرئاسية، للكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي ، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين، مشيراً إلي أن متوسط عدد المترددين علي مبادرة فحص المقبلين علي الزواج يصل إلي ٢٥٠ مواطن يومياً، بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة الرئاسية والبالغ عددها ٢٤ مركز على مستوى المحافظة.

واضاف وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وتتضمن خدمات التثقيف الصحي أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول لافتا إلي ان المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية.