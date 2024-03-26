عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لم تناقش من قبل.. يسرا اللوزي تكشف سبب انجذابها لـ صلة رحم

صلة رحم
صلة رحم

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن الأسباب التى حمستها للتواجد بمسلسل صلة رحم الذي عرض في النصف الأول من الموسم الرمضاني.
 

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد :" أنجذبت للسيناريو بسبب قضيته الشائكة، وكنت متأكدة أن الناس سيكون لديها فضول لمتابعة المسلسل فهو بالأحداث الشيقة والمواضيع الجديدة التي لم تناقش من قبل.


 

عرضت منصة شاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل “صلة رحم” قبل عرضها علي شاشة mbc مصر وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة تتلخص في مصير الدكتور حسام بعد إصراره على إجراء عملية الحقن المهجري.

وشهدت بداية الحلقة خناقة بين الدكتور حسام( إياد نصار)  وزوج أسماء أبو اليزيد الأول وقام حسام بالتعدي عليه بأسطوانة من الحديد مما أدى إلي وفاته، بينما قام زوج حنان بطعن الدكتور حسام بسكين في بطنه.

صلة رحم الحلقة 13.. يسرا اللوزي تدمن وإياد نصار يكتشف علاقتها بـ يوسف

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

واصطحب الدكتور حسام لحنان التى تجسد شخصيتها أسماء أبو اليزيد إلي إحدي المستشفيات بعد إصابتها بنزيف حاد وأخفي علي المستشفي طعنه بالسكين لكي يهتموا بحنان ويجروي لها العملية لولادة أبنه آدم.

فيما أصيب حسام بنزيف لفترة طويلة وبعد ولادة حنان ورؤيته لأبنه آدم الذي ولد من عملية حقن مهجري توفي الدكتور حسام في نهاية مؤلمة للمؤلف محمد هشام عبية.

تصريحات إياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.


 

أسماء أبو اليزيد الحلقة الأخيرة الفنانة يسرا الفنانة يسرا اللوزى الموسم الرمضاني زوج اسماء ابو اليزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

موضوعات متعلقة

ياسر جلال يكشف كواليس تحضيره لـ شخصيات مسلسل جودر

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. صفاء الطوخي توجه رسالة لـ يحيي الفخراني

مجدي أبو عميرة: عتبات البهجة جعلني أتعرف على مشاكل الشباب

جومانا مراد: مجدي أبو عميرة مريح في اللوكيشن

حسن الرداد: أشعر بفرحة مختلطة بالمسئولية بعد ولادة نجلي فادي

مزيج فني لدينا الوديدي في ليالى الأوبرا الرمضانية

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. غلق محل صلاح عبد الله

منى زكى تتحدث عن تجربة الإنجاب بعد سن الـ 40.. فيديو

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

جيش الاحتلال يعلن اغتيال نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس

طريق مسدودة.. إسرائيل تضع "العقدة في المنشار" بشأن مواجهة واشنطن وحماس |تفاصيل

مدحت شلبي: محمد صلاح لن يأتي مثله.. وأي شخص يتكلم عليه منفسن

كارثة ذات تأثيرات عالمية| القصة الكاملة لحادث انهيار جسر أمريكا.. ليس عملًا إرهابيًا ولكن يهدد اقتصادها

"تقدم" تطرح ورقة جديدة للحل.. لماذا فشلت مبادرات وقف القتال في السودان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ