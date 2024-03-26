35 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء بأن 35 ألف شخص أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين مع حلول شهر رمضان.

أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن بيان دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس، أن 35 ألف مواطن فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت عند باب الأسباط ونصبت السواتر الحديدية تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى، واستدعت فرقة الخيالة في محيط منطقة باب العمود في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة من القدس.