إتيكيت التعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة.. تعرف عليه

مستخدمو الكراسي المتحركة هم الأشخاص الذين يعتمدون على الكراسي المتحركة لتحقيق حركة وتنقلهم اليومي. قد يكون لديهم إعاقة جسدية أو صعوبة في التحرك بشكل طبيعي نتيجة لإصابة أو مرض.

إتيكيت التعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة

إتيكيت التعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة

كشف موقع avacaremedical،عن بعض النصائح لاتيكيت التعامل مع مستخدمي الكراسي المتحركة:

التعامل بالاحترام والمساواة: يجب أن تعامل مستخدمي الكراسي المتحركة بنفس مستوى الاحترام والمساواة الذي تتعامل به مع أي شخص آخر. لا تفترض أنهم غير قادرين على القيام بأعمال معينة أو لديهم قدرات محدودة فقط بناءً على وضعهم في الكرسي المتحرك.

الانتباه وتوفير المساعدة: إذا رأيت شخصًا يستخدم كرسي متحرك ويحتاج إلى مساعدة، فقدم المساعدة إذا كانت مرغوبة. قد يطلبون مساعدة في فتح الأبواب، أخذ الأشياء من الرفوف العالية، أو تجاوز عقبات. اسألهم بودٍ إذا كنت تستطيع مساعدتهم بأي شكل.

عدم التحدث لصاحب الكرسي المتحرك بشكل مباشر: إذا وجدت نفسك في موقف يتطلب التحدث إلى شخص يستخدم كرسي متحرك وهو مصحوب بمساعد أو مرافق، فاتجه بمحادثتك ونظرتك إلى الشخص المعني مباشرة، ولا تتجاهله أو تتحدث مع المرافق بافتراض أن الشخص غير قادر على الفهم أو الرد.

إتيكيت التعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة

الانتباه للمساحة الشخصية: قد يكون الكرسي المتحرك جزءًا من مساحة شخصية الفرد، لذا يجب الامتناع عن لمس الكرسي أو الاقتراب منه بدون إذن. احترم خصوصية الشخص ومساحته الشخصية.

تجاوز العقبات: إذا كان هناك عقبة أو منع في الطريق تعيق حركة الشخص في الكرسي المتحرك، قدم المساعدة إذا كنت قادرًا على ذلك. يمكن أن تكون هذه العقبات عتبات الأبواب، أو السلالم، أو الأماكن التي تفتقر إلى إمكانيات الوصول.

تجنب الانزعاجات غير الضرورية: قد تكون بعض الأشياء أو الأماكن غير ملائمة للكراسي المتحرك، مثل الأبواب الضيقة أو الممرات الضيقة. حاول تجنب وضع العوائق الزائدة أو إهانة الشخص عن طريق تحديد قدراته المحدودة.

الاحترام في النقل العام: إذا كنت تستخدم وسلنقل عام، فاحرص على إعطاء الأولوية للمستخدمين المتحركين وتوفير المساحة الكافية لهم. قد تحتاج إلى الاستعداد للخروج من المقعد المخصص للكراسي المتحركة إذا دخل شخص في كرسي متحرك إلى المركبة.

اسأل قبل تقديم المساعدة: قبل أن تفترض أن شخصًا يحتاج إلى مساعدة، اسأله إذا كان يحتاج إلى أي نوع من المساعدة. قد يفضل بعض الأشخاص القيام بأشياء بأنفسهم وقد لا يكونون بحاجة إلى مساعدة.

تجنب الانتقادات أو الاستفسارات غير الملائمة: يجب أن تتجنب طرح أسئلة حول السبب الذي يجعل الشخص يستخدم الكرسي المتحرك، إلا إذا قدموا المعلومات بشكل طوعي. قد يكون لديهم أسباب شخصية أو طبية لا يرغبون في مناقشتها.

التواصل بلطف وودية: كأي تفاعل اجتماعي آخر، يجب أن تتعامل مع مستخدمي الكراسي المتحركة بلطف وودية. ابتسم وكن متعاونًا واستمع بانفتاح إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

هذه بعض الإرشادات العامة لاتيكيت التعامل مع مستخدمي الكراسي المتحركة، يجب أن تكون مرنًا ومتفهمًا وتتكيف مع احتياجات الأفراد الفردية وتفضيلاتهم، الاحترام والتفاهم هما المفتاح للتفاعل الإيجابي والمساعدة في توفير بيئة شاملة ومريحة للجميع.