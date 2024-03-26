بعد نقلها للمبنى الجديد.. وكيل صحة قنا يجتمع بإدارة مستشفى نجع حمادي

ناقش الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أُطر تطوير الخدمات الصحية بمستشفى نجع حمادى العام ، ودعمها بالكوادر الطبية والفرق المعاونة لتحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفى.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة بقنا ، مع إدارة مستشفي نجع حمادي العام و اللجنة المشرفة والشئون المالية والإدارية لمتابعة تشغيل المستشفى بعد نقل خدماتها إلي المبني الجديد، بحضور فريق الإشراف بإدارة نجع حمادى.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، معدل العمليات الجراحية المختلفة، ومستوي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، وعرض تفصيلى للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي وتردد المرضي علي العيادات الخارجية والأقسام المختلفة بالمستشفى.

و شدد بدران، خلال لقائه بفريق التشغيل علي ضرورة تذليل كافة المعوقات التي قد يلقاها المريض أثناء تردده علي المستشفي وأهمية حصول المريض علي المساعدة الطبية المتكاملة.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، خلال الإجتماع تطبيق لائحة تشغيل المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية و ما تضمنه من آلية تعاقدات الإستعانة بالكوادر الطبية المتخصصة وزيادة إيرادات صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى و تنمية الموارد الذاتية بها.

و قدم بدران، الشكر لفريق المستشفي لجهودهم في تشغيل المستشفى، مؤكداً دعم وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، لوصول كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين سواء من أبناء نجع حمادي أو من المراكز المجاورة.



