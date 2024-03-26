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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: الرئيس السيسى حذر كثيرا من اقتحام رفح الفلسطينية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إنها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو عن غضبه من الإدارة الأمريكية.

 

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وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن نتنياهو لم يستطع حتى الآن أن ينجز صفقة تبادل أسرى مع المحتجزين.

 

وأشار إلى أن الأمريكان أعلنوا عن أنهم لا يعلمون بخطط اقتحام قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية، مضيفًا أن التهديد بدخول رفح هدفه الضغط على المقاومة من أجل التفاوض وكسب المزيد من الوقت.

 

ونوه، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر ثلاث مرات من تنفيذ إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن هذا التصرف سيكتب نهاية بنيامين نتنياهو سياسيًا.

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