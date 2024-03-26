فراولة الحلقة 1 .. نيللى كريم تنقذ فتاة من الانتحار وتتصدر التريند

عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل “فراولة ” بطولة الفنانة نيللى كريم وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث.

تظهر نيللى كريم بشخصية فراولة، قارئة الفنجان تستخدم فراولة هذه الصفة لمساعدة أصدقائها.

و تظهر شيماء سيف، المعروفة أيضًا باسم "سامية سوشيال ملكة التريند"و تعمل كمصورة ومقدمة محتوى.

وكشفت احداث الحلق طفولة فراولة والتى كانت ابنة خادمة، وكانت تحلم بأن تصبح ثرية في المستقبل.

و تتحقق أمنيتها حيث تعمل الآن في شركة عقارات وتشغل وظيفة مبيعات.

في نفس الوقت، يلعب الفنان صدقي صخر دور طبيب نفسي و قبل أن يتوجه لحضور حفل عيد ميلاد ابنته، يسمع صراخًا يصدر من امرأة تحاول الانتحار.

ويتدخل صدقي لمساعدتها، وفي هذا السياق، يلتقي بفراولة التي تذهب لإنقاذ السيدة.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.