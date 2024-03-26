مليحة الحلقة 1.. دياب يبدأ أولى مهامه في العريش

عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل “مليحة” بطولة الفنان دياب وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث..



شهدت أحداث الحلقة الأولى بظهور مليحة والتي تعمل كممرضة في مستشفى في بنغازي.

وتعانى مليحة والدكتور هشام من تداعيات تخريب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أثر بشك لكبير على حياة مليحة وعائلتها قبل أن يتركوا فلسطين ويهاجروا إلى ليبيا.



وتتضمن الحلقة تحدث مليحة مع جدتها دي عن رغبتها الشديدة في العودة إلى فلسطين مرة أخرى.

تستعيد ذكرياتها المتعلقة بالمنزل والحياة في فلسطين عندما يسألها جدتها عما إذا كانت تتذكر منزلهم هناك.

تؤكد مليحة أنها لا تنسى أي تفاصيل تتعلق بفلسطين أو منزلهم الذي تركوه هناك.

كما شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "مليحة"، عمل دياب الذي يعمل على الحدود في العريش حيث تلقى اتصالًا من رئيسه يكلفه بمهمة تتعلق بتهريب السلاح يبدأ أدهم في تنفيذ المهمة.



تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.



آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.