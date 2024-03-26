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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 16.. عايدة تواصل خطتها للانتقام من عائلة الغول

صدى البلد

عرضت الحلقة 16 مسلسل “صيد  العقارب”، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

تواصل غادة عبد الرازق خطتها في محاولة إثبات جريمة الاتجار بالمخدرات التي ارتكبها سامح الغول. 

وتقوم غادة بإبلاغ والدها بوجود خطة جديدة لإيقاعه في الفخ. تتواصل الصراعات حيث يتلقى إسماعيل الغول اتصالًا يفيد بحرق مخزن السويس ويتورط الحاج حسن ضرغام وعائلته في حرب مع إحسان، تاجر المخدرات.

تستمر "عايدة" في التفكير في التجسس على عائلة إسماعيل الغول، وتطلب من أحد موظفي شركتها الحصول على أجهزة تجسس لمراقبتهم. 

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادةالثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمالالاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثمإعادة تصديره.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلةالحاج متولي”.

الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق صيد العقارب مسلسل صيد العقارب

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