مي عمر: لو محمد سامي اتحط في مقارنة مع أي مخرج أكيد هختاره

بحب كاملة أبوذكري

‎علّقت الفنانة مي عمر على حبها لشراء ملابس غالية قائلة: "بحب اجيب ملابس براند كتير ومحمد بيحب يشتريلي وأنا اللي بمنعه وبلاش افورة، المفروض الراجل الطبيعي يكون جنب مراته طول الوقت، ورغم ده مبحبش انه يجيبلي حاجات كبيرة وغالية، ومن وانا صغيرة بحب اني اجيب الحاجات الغالية لنفسي، ومش حاطة الحسد في دماغي رغم إني عارفة إنه موجود في القرآن لكن مبحبش ارمي كل حاجة على الحسد واحنا اللي عاملين حاجة غلط، وبرة الناس بتعمل حاجات وبتنزل على السوشيال ميديا ومبتتحسدش اشمعنى يعني".

‎وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "بحب نيللي كريم اوي وكاملة ابو ذكري خطيرة واعمالها مميزة وتدخل القلب جدًا ومحمد لو اتحط في مقارنة مع اي مخرج اكيد هختاره، حاجتين مبمسكش نفسي قدامهم التين الشوكي والقصب، وممكن بطني توجعني من كتر اكلهم، ودوري في نعمة تخنت عشانه لانها ست طبيعية وبتشتغل وبتحب الأكل وتخنت حوالي 7 كيلو، وكنت مبسوطة بده، والمسلسل اتصور في اماكن حقيقية مش ديكور حتى المقابر، وانا عندي فوبيا من الاماكن الضيقة والضلمة، فا قالوا هنعمل تيست وهتنزلي، فا اول ما نزلت خوفت جدًا وخبطت جامد ومحمد عرض عليا ينزل معايا بس انا خفت جدًا ساعتها".

‎برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.