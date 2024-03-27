مي عمر: اللي مش مبسوط في علاقة ينفصل

كشفت الفنانة مي عمر عن كواليس دورها في مسلسل علاقة مشروعة قائلة: "كارثة ان يبقى في واحدة على علاقة مع واحد متجوز، وانا عملت الشخصية دي في مسلسل علاقة مشروعة ومكنتش حباها واترددت في تقديمها، وبكره الشخصية دي جدًا على الحقيقة، وبدأت احاول ابقى هي عشان احبها واعرف هي شايفة نفسها ازاي، ووجة نظرها انها بتشوف نفسها مش غلطانة، وان ايه المشكلة ماهي بتحبه وسايباه مع مراته عادي".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "انا كـ مي بشوف ان مفروض راجل متجوز خط احمر، واللي مش مبسوط في حياته يطلق ومفيش حاجة اسمها عشان الاولاد والرجل اللي بيعمل كده بيكذب وبيضحك على نفسه وعلى اللي معاه، واللي مش مبسوط ينفصل، ويدخل في علاقة جديدة بعدها، لكن مع بعض غلط عشان انت بتظلم الاتنين الاولى والتانية".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.