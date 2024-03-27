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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل "فراولة"

صدى البلد

تُعرض الحلقة الثانية من مسلسل "فراولة"، والذي يقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً. وسيتم إعادة عرضها مرة أخرى في الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 1:45 ظهرًا. 

وتجسد نيللي كريم في المسلسل دور فتاة تهتم بعلم الطاقة وقراءة التاروت، وتتغير حياتها لتصبح غنية.

وقال المؤلف محمد سليمان عبد المالك لـ “صدى البلد”، إن مسلسل “فراولة” يقدم نيللى كريم بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة بطريقة كوميدية.

 

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر،  حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

 

 

المؤلف محمد سليمان عبد المالك الفنانة نيللي كريم حجاج عبد العظيم قناة DMC محمد سليمان عبد المالك نيللي كريم مسلسل فراولة

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