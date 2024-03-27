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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل "صيد العقارب"

صدى البلد

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

أحداث الحلقة 16

تواصل غادة عبد الرازق خطتها في محاولة إثبات جريمة الاتجار بالمخدرات التي ارتكبها سامح الغول. 

وتقوم غادة بإبلاغ والدها بوجود خطة جديدة لإيقاعه في الفخ. تتواصل الصراعات حيث يتلقى إسماعيل الغول اتصالًا يفيد بحرق مخزن السويس ويتورط الحاج حسن ضرغام وعائلته في حرب مع إحسان، تاجر المخدرات.

 

تستمر "عايدة" في التفكير في التجسس على عائلة إسماعيل الغول، وتطلب من أحد موظفي شركتها الحصول على أجهزة تجسس لمراقبتهم. 

 

 

 

 

الفنانة غادة عبدالرازق الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب

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