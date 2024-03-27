دوي صافرات الإنذار في بلدات شمال إسرائيل.. وصواريخ بالعشرات من لبنان



أعلنت وسائل إعلام متفرقة دوي صافرات الإنذار في بلدات شمال إسرائيل المحتلة حيث تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية في إصبع الجليل.



ودوت صافرات الإنذار للمرة الثانية في مرغليوت وكريات شمونة وتل حاي وكفار بالجليل الأعلى.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 30 صاروخا أطلق من لبنان نحو الجليل الأعلى ألحق عدد منها أضرارا وتم اعتراض بعضها.



يأتي ذلك فيما اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون أن نتنياهو يقود الاحتلال الصهيوني نحو الهاوية.



وذكر يعالون أن نتنياهو مستعد للتضحية بالمختطفين من أجل البقاء سياسيا.



وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون: أن إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها.