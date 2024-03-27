تفاصيل مشروع دعم تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية|هل يطبق على 6 ابتدائي؟

أثار مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) جدلا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار شائعات تزعم تدريس الفرنسية بمقتضى هذا المشروع لطلاب الصف السادس الابتدائي وهو الأمر الذي أثار غضب بعض أولياء الأمور .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الحقيقة الكاملة لتفاصيل مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) لحسم الجدل .

علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم ، أن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) ، هو ثمار اتفاقية الشراكة المصرية ـ الفرنسية في المجال التعليمي الموقعة في 2020 ، من خلال الدعم الذي قدمته سفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، كما يعد هذا المشروع استكمالًا لما تم البدء فيه منذ عام 2018 للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية.

وأوضحت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمقتضى مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) ، سيكون تعليم اللغة الفرنسية إجباريًا كلغة ثانية في المدارس الحكومية ابتداءً من الصف الأول الإعدادي وليس السادس الابتدائي ، بداية من العام الدراسى 2024 / 2025

وأكدت سفارة فرنسا في مصر، أن مرافقة تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر وتوفير برامج تدريبية في هذا الشأن يعد أولوية بالنسبة لفرنسا.

وتأتي الشراكة الثنائية “المصرية الفرنسية ” لصالح دعم تعليم اللغة الفرنسية في مصر ، في إطار مرافقة محور 2.0 المتعلق بالإصلاحات التعليمية، والذي تنفذه وزارة التعليم المصرية .

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية حريصة على تعلم أبناؤها العديد من اللغات، وتمكين كافة المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم ، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى تحفيز المعلمين من أجل رفع كفاءتهم المهنية.



بدء المرحلة الثانية من مشروع (TREFLE)

ومن جانبه .. أشاد السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة ، بفتح مجال تعليم مختلف اللغات أمام المدارس الحكومية المصرية، لاسيما تعلم اللغة الفرنسية .

وأكد السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة على تقديم الدعم الدائم، والمضى قدمًا فى استكمال مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE)، من أجل نشر اللغة الفرنسية فى المدارس المصرية .

كما شدد السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة على ضرورة الارتقاء بالمستوى المهنى لمعلمى وموجهى اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع (TREFLE).