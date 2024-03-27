توقيع اتفاقية تعاون لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر





وقعت جمعية الاورمان ومؤسسة البنك التجارى الدولى بروتوكول تعاون مشترك لتقديم أفضل خدمة وعلاج مجاني لمرضى السرطان بمستشفي شفاء الأورمان بالأقصر أول مستشفي لعلاج السرطان بصعيد مصر، وذلك من خلال تجهيز وتشغيل قسم الطوارئ وتوفير الأدوية اللازمة للأطفال بالمستشفى بتكلفة إجمالية تتخطى 25 مليون جنيه مصري.

وقع البرتوكول من جانب جمعية الأورمان: محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ومن جانب مؤسسة البنك التجارى الدولى -مصر المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي .

وبحضور كلاً من نادية حسني، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، ودينا أحمد سليمان، مخطط أول برامج بالمؤسسة، والدكتور هاني حسين، المدير العام لمستشفيات شفاء الأورمان، وأحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، وسوزان محب، مدير الشراكات المؤسسية وتنمية الموارد بالجمعية.

وقال أحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن التعاون بين المؤسستين ليس الأول من نوعه، حيث تم التعاون منذ عام ٢٠٢٠، موضحاً أن هذا التعاون يؤكد على الدور الرائد لمؤسسة البنك التجاري – مصر والتي تشكل تأثيراً كبيراً في دعم جهود الدولة في قطاع الصحة ولا سيما مرضى سرطان الأطفال بصعيد مصر الذين يعانون من نقص شديد بالخدمات الطبية والتي تشكل عبئاً كبيراً للأطفال وأسرهم، حيث جاء توقيع البروتوكول لتخفيف العبء على الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وسوهاج، وهو ما يعكس مدى تكاتف جهات ومؤسسات الشعب المصري في دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة ولا سيما في قطاع الصحة لتحقيق أفضل نتائج علاجية ونسب شفاء عالمية.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة البنك التجارى الدولى - مصر لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر للمساهمة في علاج مرضى السرطان، مؤكدًا أن المستشفى تعتز وتقدر الذي يقوم به البنك التجارى الدولى – مصر في تنفيذ مسئوليته المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر ٢٠٣٠، مثمنًا دور البنك الذي لا يقتصر فقط على كونه من أكبر المؤسسات المالية العاملة بالسوق المصرية بل يتعداه ليصبح واحدا من المشاركين الفاعلين في تنمية المجتمعات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.

من جهته أكد المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، ان مؤسسة البنك التجاري الدولي تولي اهتمام بالغ بأطفال صعيد مصر حيث تحرص دائما على تقديم أعلي مستوي من الخدمة الصحية لهم، وتعمل المؤسسة جاهدة على تخفيف العبء عن آسر الأطفال الغير قادرين وكذلك توفير الوقت والجهد المطلوب لسفر الأطفال المرضي إلى محافظة القاهرة لتلقي العلاج.

هذا إلى جانب حرص المؤسسة الدائم على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تحسين وتطوير المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر وتوفير أحدث الأجهزة وتدريب الكوادر الطبية للوصول إلي أعلي نسب شفاء تضاهي المعدلات العالمية.