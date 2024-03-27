نصائح دعم لمريضات السرطان أثناء جرعات الكيماوي| تعرف عليها

يشعر مريض السرطان بالاكتئاب، ويحتاج أن يدعمه الجميع للتخفيف عنه والتهوين عليه، فمن المعروف أن مريض السرطان يتألم أثناء جرعات الكيماوي.

نصائح لتقديم الدعم لمرضى السرطان

لذلك كشف موقع هيلثي عن بعض النصائح لتقديم الدعم لمرضى السرطان أثناء جرعات الكيماوي:

كوني حاضرة للمريضة وأظهري لها الدعم والتضامن. قد تحتاج إلى الاستماع إلى مشاعرها وأفكارها، وتقديم الراحة العاطفية والدعم القوي. كلمات المشجعة والتأكيد على قوتها وشجاعتها يمكن أن تكون مفيدة.

قد تحتاج المريضة إلى مساعدة في أمور الحياة اليومية، مثل الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال، وترتيبات المواعيد الطبية. قدمي المساعدة في هذه الأمور لتخفيف العبء عنها وتمكينها من التركيز على علاجها.

تحدثي إلى المريضة بصدق وتواصلي معها بشكل منتظم. اسأليها عن حالتها واستمعي إلى مشاكلها ومخاوفها. تذكيرها بأنها ليست وحدها في رحلتها يمكن أن يكون مريحًا لها.

قد تؤثر الكيماوي في شهية المريضة وتسبب آثار جانبية مثل الغثيان وفقدان الشهية. حاولي تقديم وجبات صحية وخفيفة تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية. يمكن أن تساعد الوجبات الصغيرة والتناول المتكرر في التغلب على فقدان الشهية.

حاولي خلق بيئة مريحة ومهدئة للمريضة. يمكن استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق للمساعدة في تقليل التوتر والقلق.

في حال كانت المريضة في حاجة إلى ذلك، قدمي لها رفقة إلى جلسات الكيماوي. قد تكون وجود شخص مقرب يمنحها الراحة والاطمئنان.

قد تكون هناك مصادر إضافية للدعم المتاحة، مثل المجموعات الدعم والمنظمات غير الربحية. قومي بتوجيه المريضة إلى هذه المصادر للحصول على دعم إضافي ومشاركة الخبرات مع أشخاص آخرين يعانون من نفس التجربة.

قد تسبب الكيماوي آثاراً جانبية على الجسم مثل تساقط الشعر وتغيرات في البشرة. قدمي الدعم للمريضة بالعناية بجسمها، مثل توفير الأغطية للرأس في حالة تساقط الشعر، وتوصية بمنتجات العناية بالبشرة الملطفة.

حثي المريضة على الحفاظ على التفاؤل والإيجابية. تشجيعها على الاهتمام بالأنشطة التي تستمتع بها وتساعدها على الحفاظ على روتين يومي صحي.

احترمي اختيارات المريضة المتعلقة بعلاجها ورعايتها الصحية. قد تحتاج إلى دعم مختلف أو اتخاذ قرارات صعبة. كوني متفهمة واحترمي قراراتها.

يجب أن تتذكري أن كل مريضة تختلف في احتياجاتها وتجاربها، لذا يجب أن تتواصلي مع المريضة وتطلعي على احتياجاتها الخاصة وتقديم الدعم المناسب لها. قد يكون من المفيد أيضًا استشارة فريق الرعاية الصحية المختص لتوجيهك بشأن أفضل الطرق لدعم المريضة.