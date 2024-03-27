عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسماء جلال قالتها
أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني ايه حيزبونة؟

بعد انتهاء عرض مسلسل أشغال شقة، علِقت الكثير من العبارات الكوميدية (الإفيهات) الخاصة به في أذهان الجمهور الذي عشق المسلسل وظل يتابعه حتى النهاية.

وصل هذا التعلق إلى حد استخدام هذه الإفيهات في حياتهم اليومية وعلى حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن بين أكثر هذه الإفيهات طرافة هي "الحيزبونة الزرقاء" حيث قالتها الفنانة أسماء جلال (التي كانت تقوم بدور ياسمين في المسلسل) لحماتها (التي تقوم بدورها الفنانة شيرين).

وذلك أمام خادمتها (التي قامت بدورها الفنانة رحمة أحمد)، ثم أخبرت الأخيرة الحماة بما تقوله زوجة ابنها عنها قائلة "بتقول عليكي حيزبونة.. مش بس كدا، حيزبونة زرقاء".

فما معنى الحيزبونة؟ وهل يوجد وصفًا بالفعل اسمه الحيزبونة الزرقاء؟

الحيزبونة تراثيًا

في التراث الشعبي المصري، يطلق وصف الحيزبونة على المرأة العجوز التي تتسم بأنها خبيثة وكريهة وشريرة، وعلى الأغلب يكون لها قدرات خارقة للطبيعة أو قدرات سحرية يمكن أن تستخدمها في الفائدة أو إعاقة الأخرين.

وتتشابه المرأة الحيزبونة في صفاتها مع المرأة الشمطاء، لكن الكلمة أصبحت أكثر تخصصًا عندما أصبحت الجانب الثالث للآلهة الثلاثية التي أشاع عنها الشاعر والروائي البريطاني روبرت جريفز في كتابه الشهير The White Goddess عام 1948 كوصف للإله هيكاتي التي تُصور دائمًا على شكل امرأة بثلاث رؤوس وكانت تعتبر إله شامل يجمع بين جوانب مختلفة متناقضة مثل الجمال والخصوبة والحكمة؛ وكذلك الشعوذة والسحر والموت.

استخدم كذلك لفظ الحيزبونة في بعض أشكال الوثنية الجديدة – تجمع حركات دينية جديدة متأثرة بالعقائد الوثنية القديمة- وخاصة ديانة الويكا. واستخدمت الحيزبونة في هذه الديانة للإشارة إلى آلهة الظلام وظلام القمر. 

التنبؤ

أما في العصر الجديد أي جماعة العهد الجديد وهي حركة روحانية شبه جينية غربية نشأت في النصف الثاني من القرن العشرين، تُعتبر الحيزبونة طقسًا للعبور إلى عصر الحرية والحكمة والقوة الشخصية.

إلى جانب ذلك، فالحيزبون في نظر الباحثة كلاريسا بينكولا إستيس، فهو الشخص الذي يستطيع النظر بعيدًا في الفراغات بين العوالم ويمكنه التنبؤ بما سيحدث وما هو موجود حاليًا. وفي هذا المفهوم يمثل الحيزبون القدرة على الرؤية بعيون القلب والروح وهي أكثر عمقًا من الرؤية بعيون المرء العادية. 

وعن الحيزبونة الزرقاء، فلا يوجد وصف دارج يجمع بين الكلمتين حتى الآن، وهو ما يعني انفراد مسلسل أشغال شقة به، وربما يكون المقصود من دمج الكلمتين معًا هو وصف حماة ياسمين بالمسلسل بأنها امرأة عجوز خبيثة وشريرة وزرقاء بما يعني أنها تتسم بالغل والحقد حيث أن لفظ زرقاء يطلق على المرأة في العامية المصرية عندما يرغب المتحدث بالإشارة إلى أنها امرأة حقودة وغيورة.

ويعتبر مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد وأسماء جلال من أفضل المسلسلات الرمضانية لهذا العام وفقًا لمنصة شاهد حيث احتل المركز الأول بها في قوائم مسلسلات رمضان 2024 الأعلى مشاهدة رغم انتهاء عرضه. وهو مكون من 15 حلقة تم عرضهما في النصف الأول من شهر رمضان الجاري على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

حيزبونة الحيزبونة الحيزبونة الزرقاء مسلسل أشغال شقة أشغال شقة اسماء جلال شيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بانخفاض 18%.. تعرف على أسعار ألبان وعصائر جهينة.. تفاصيل

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

موضوعات متعلقة

تحايل وتحـ.رش.. مفاجآت عن المتهم بقتل حبيبة الشماع والسائق يرد

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

قرار حكومي بتوجيه رئاسي| انخفاض الأسعار بنسبة 20%.. ومفاجأة سارة بعد العيد

أيلون ماسك يحاول استعادة البصر للمكفوفين بطريقة مبتكرة.. اعرف الحكاية

المعجزة حصلت| تفاصيل جديدة حول حالة أحمد رفعت الصحية وإمكانية عودته للملاعب

حكاية لها العجب| سائق ينعي نفسه في فيديو ويموت بعدها بساعتين.. القصة الكاملة

انخفاض مستمر وبشائر الأسعار قبل العيد| كم وصل كيلو اللحمة اليوم ؟

عملاق وثمنه نصف مليون دولار.. حكاية أغرب جاموس ظهر كنجم تليفزيوني|شاهد

ترشيحاتنا

نتنياهو: امتناع أمريكا عن التصويت في مجلس الأمن شجع حماس

الإسماعيلي يبدأ التفاوض للحل الودي على كل قضاياه في فيفا

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء |أخبار التوك شو

150 ألف وظيفة معلم و337 ألف شقة| مفاجآت من الحكومة في الموازنة الجديدة.. بشائر خير

أبو الغيط: دور السلطة الفلسطينية مركزي.. ولابد من إنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فستان ولا قفطان.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة مختلفة| شاهد

بدأت الحرب| علاقة أوربا بالهجوم على جوجل وآبل.. وماذا يحدث؟

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ