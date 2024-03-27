أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

بعد انتهاء عرض مسلسل أشغال شقة، علِقت الكثير من العبارات الكوميدية (الإفيهات) الخاصة به في أذهان الجمهور الذي عشق المسلسل وظل يتابعه حتى النهاية.

وصل هذا التعلق إلى حد استخدام هذه الإفيهات في حياتهم اليومية وعلى حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن بين أكثر هذه الإفيهات طرافة هي "الحيزبونة الزرقاء" حيث قالتها الفنانة أسماء جلال (التي كانت تقوم بدور ياسمين في المسلسل) لحماتها (التي تقوم بدورها الفنانة شيرين).

وذلك أمام خادمتها (التي قامت بدورها الفنانة رحمة أحمد)، ثم أخبرت الأخيرة الحماة بما تقوله زوجة ابنها عنها قائلة "بتقول عليكي حيزبونة.. مش بس كدا، حيزبونة زرقاء".

فما معنى الحيزبونة؟ وهل يوجد وصفًا بالفعل اسمه الحيزبونة الزرقاء؟

الحيزبونة تراثيًا

في التراث الشعبي المصري، يطلق وصف الحيزبونة على المرأة العجوز التي تتسم بأنها خبيثة وكريهة وشريرة، وعلى الأغلب يكون لها قدرات خارقة للطبيعة أو قدرات سحرية يمكن أن تستخدمها في الفائدة أو إعاقة الأخرين.

وتتشابه المرأة الحيزبونة في صفاتها مع المرأة الشمطاء، لكن الكلمة أصبحت أكثر تخصصًا عندما أصبحت الجانب الثالث للآلهة الثلاثية التي أشاع عنها الشاعر والروائي البريطاني روبرت جريفز في كتابه الشهير The White Goddess عام 1948 كوصف للإله هيكاتي التي تُصور دائمًا على شكل امرأة بثلاث رؤوس وكانت تعتبر إله شامل يجمع بين جوانب مختلفة متناقضة مثل الجمال والخصوبة والحكمة؛ وكذلك الشعوذة والسحر والموت.

استخدم كذلك لفظ الحيزبونة في بعض أشكال الوثنية الجديدة – تجمع حركات دينية جديدة متأثرة بالعقائد الوثنية القديمة- وخاصة ديانة الويكا. واستخدمت الحيزبونة في هذه الديانة للإشارة إلى آلهة الظلام وظلام القمر.

التنبؤ

أما في العصر الجديد أي جماعة العهد الجديد وهي حركة روحانية شبه جينية غربية نشأت في النصف الثاني من القرن العشرين، تُعتبر الحيزبونة طقسًا للعبور إلى عصر الحرية والحكمة والقوة الشخصية.

إلى جانب ذلك، فالحيزبون في نظر الباحثة كلاريسا بينكولا إستيس، فهو الشخص الذي يستطيع النظر بعيدًا في الفراغات بين العوالم ويمكنه التنبؤ بما سيحدث وما هو موجود حاليًا. وفي هذا المفهوم يمثل الحيزبون القدرة على الرؤية بعيون القلب والروح وهي أكثر عمقًا من الرؤية بعيون المرء العادية.

وعن الحيزبونة الزرقاء، فلا يوجد وصف دارج يجمع بين الكلمتين حتى الآن، وهو ما يعني انفراد مسلسل أشغال شقة به، وربما يكون المقصود من دمج الكلمتين معًا هو وصف حماة ياسمين بالمسلسل بأنها امرأة عجوز خبيثة وشريرة وزرقاء بما يعني أنها تتسم بالغل والحقد حيث أن لفظ زرقاء يطلق على المرأة في العامية المصرية عندما يرغب المتحدث بالإشارة إلى أنها امرأة حقودة وغيورة.

ويعتبر مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد وأسماء جلال من أفضل المسلسلات الرمضانية لهذا العام وفقًا لمنصة شاهد حيث احتل المركز الأول بها في قوائم مسلسلات رمضان 2024 الأعلى مشاهدة رغم انتهاء عرضه. وهو مكون من 15 حلقة تم عرضهما في النصف الأول من شهر رمضان الجاري على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.