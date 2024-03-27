سمية الخشاب تكشف سر تعاونها مع محمود حمدان وإبرام نشأت

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن فكرة تعاملها مع المؤلف محمود حمدان والمخرج إبرام نشأت فى مسلسل بـ100 راجل والذى يعرض حاليا ضمن السباق الرمضانى.

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد: سعيدة بالعمل مع المؤلف محمود حمدان الذى كتب سيناريو شيق وصعب ومليء بالمشاهدة الحزينة التى تعتمد على المشاعر والأحاسيس المختلفة.

وأضافت سمية الخشاب : أما التعاون مع المخرج إبرام نشأت لم يكن الأول حيث دخلنا سويا عدة تجارب منها مسلسل "أرواح خفية" وفيلم "التاروت" والذى لم يعرض حتى الآن.

وقد قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها سعيدة بردود الأفعال الخاصة بالمشاهدين على مسلسلها “بـ100 راجل”، معقبة: “بيقعدوا يستنوا كل يوم الحلقة اللي بعدها وهذا أسعدني أنهم قالولي رجعتي بقوة لأني حد كسلان أوى ومشتغلتش بقالي فترة”.

وهاجمت الفنانة سمية الخشاب، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”، برنامج رامز جلال بعد حلقته معها، قائلة: “هم كمان قصوا كتير جدا وأنا بقوله رجلي وكتفي واجعني.. ووقعتي كانت قوية أنا عندي تمزق فى الأربطة فى قدمي وكتفي.. واللي يزعل أنه ولا حد كجهة إنتاجية ولا هو يتصل بالناس يقول سلامتكوا ولا سوري هو احنا فى غابة يا جماعة ومش مهم أتأذي أنا ومصلحتي أولا”.