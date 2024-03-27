تنظيم ورش عمل فنية للطلاب ذوي الهمم بجامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 231، علي مقترح كلية ذوي الاحتياجات ذوي الخاصة، بعقد ورش عمل فنية مشتركة مع كلية الفنون التطبيقية تكون ممتدة خلال العام لطلاب ذوي الإعاقة السمعية (ضعاف السمع- مزروعي القوقعة) بالمرحلة الاعدادية والثانوية بالمحافظة لتحسين قدراتهم الفنية المتنوعة.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة، أن طلاب ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات متنوعة، يجب استغلالها وتنميتها من خلال دمجهم في المجتمع والاستفادة من تلك الطاقات الجبارة، وهو ما تتبناه الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وتبنيه لملف ذوي الاعاقة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع وقوة ناعمة تعتبر أحد الأعمدة نحو رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.