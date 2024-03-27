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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم ورش عمل فنية للطلاب ذوي الهمم بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 231،  علي مقترح كلية ذوي الاحتياجات ذوي الخاصة، بعقد ورش عمل فنية مشتركة مع كلية الفنون التطبيقية تكون ممتدة خلال العام لطلاب ذوي الإعاقة السمعية (ضعاف السمع- مزروعي القوقعة) بالمرحلة الاعدادية والثانوية بالمحافظة لتحسين قدراتهم الفنية المتنوعة. 

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

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وأكد رئيس الجامعة، أن طلاب ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات متنوعة، يجب استغلالها وتنميتها من خلال دمجهم في المجتمع والاستفادة من تلك الطاقات الجبارة، وهو ما تتبناه الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وتبنيه لملف ذوي الاعاقة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع وقوة ناعمة تعتبر أحد الأعمدة نحو رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 

الجمهورية الجديدة تنمية المستدامة رؤية مصر للتنمية المستدامة 20 دمجهم في المجتمع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 مجلس جامعة بني سويف نواب رئيس الجامعة ملف ذوي الإعاقة

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