بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية بقرية شبرا النخلة ببلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الي أن المديرية قامت بالإشتراك مع المجتمع المدنى بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز ومدينة بلبيس وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى و ذلك بحضور كلٍ من مديرى إدارات ( الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية – الإرشاد - الوقاية) بالمديرية و مدير وأطباء إدارة بلبيس البيطرية ومدير وأطباء وحدة شبرا النخلة البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١١٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(١٣٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ٨٥ رأس ماشـية وعلاج حالات الأمراض الجلدية لـ٨٠ رأس ماشية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٣٨٦) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد ٦٠٠ طائر وترقيم وتسجيل ٢٠٠ حيوان وذلك بالمجان .

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.