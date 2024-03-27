محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختيار مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة لإختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم 11 لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة، وذلك لإختيار الأكفا والأنسب للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

أوضح المحافظ أن معايير الإختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها و إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء و التعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات، وإدارة الأزمات و سرعة إتخاذ القرار.

أكد محافظ الشرقية أن إختبارات إختيار القيادات بجميع قطاعات العمل تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية للمرشح لشغل الوظيفة، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي .

حضر الإختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة.