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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية ومندوبية فلسطين يبحثان خطة طارئة للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي

وفدي الأمانة العامة
وفدي الأمانة العامة ومندوبية فلسطين

التقى اليوم "الأربعاء" وفد من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين برئاسة المندوب الدائم لدولة فلسطين، السفير مهند العكلوك، وعضوية كل من المستشار أول تامر الطيب والمستشار جمانة الغول، بوفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

وبحث الوفدان "خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين"، بناءً على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأخيرة.

وعرض السفير مهند العكلوك على وفد الأمانة العامة رؤية دولة فلسطين حول الخطة المذكورة والتي عملت عليها مجموعة من الوزارات برئاسة وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين، واشتملت على مقترحات بخصوص إغاثة الشعب الفلسطيني والاستجابة الأولية وإعادة التأهيل، واستعرض المندوب الدائم الحاجة العاجلة للنساء والأطفال وكذلك في قطاع الصحة - بما في ذلك الصحة النفسية - والتعليم والتنمية الاجتماعية والإغاثة الإنسانية.

واستمعت الأمانة العامة لرؤية دولة فلسطين وناقشتها وقدمت ملاحظاتها ونصائحها بالخصوص، واتفق الوفدان على العودة مرة أخرى في اجتماعٍ لاحق لبلورة الخطة بشكلها النهائي.

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