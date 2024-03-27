محافظ بني سويف يوجه باستمرار متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار متابعة أعمال ترشيد الاستهلاك والخاصة بإنارة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وذلك في ضوء توجيهات مجلس الوزراء وخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، موجها بتطبيق نظام التناوب بين الأعمدة على الطرق وبالشوارع، مع التأكيد على الاستمرار فى الترشيد بالشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ ، اليوم، ضمن سلسلة اللقاءات مع المواطنين لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ،في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، ومها حميدة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

واستمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين بقرية الرياض يتضرر من عدم وجود إضاءة كافية ببعض أعمدة الإنارة مما قد يؤثر على الحركة بالشوارع ليلاً ويتسبب في ضرر للمواطنين ، فضلا عن الاستماع لشكوى متعلقة بتأخر توصيل خدمة الصرف الصحي لإحدى المناطق بالقرية المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري،حيث كلف المحافظ رئيس المدينة ومسؤولو وحدة حياة كريمة بالديوان العام ، بدراسة الموضوع واتخاذ ما يلزم حيال مشكلة الصرف الصحي ومتابعة تنفيذ التكليفات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء