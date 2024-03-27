الكنيسة الأسقفية تنظم يومًا للصلاة بعنوان «أَرِنِي مَجْدَكَ»|صور

نظمت الكنيسة الأسقفية ولجنة الصلاة بالإبروشية، يومًا للصلاة تحت عنوان «أَرِنِي مَجْدَكَ»." (خر 33: 18)، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

افتتح اليوم رئيس الأساقفة مصليًا: أتينا اليوم لنرى مجد الله في حياتنا، مستكملاً: "هُوَذَا مَا أَحْسَنَ وَمَا أَجْمَلَ أَنْ يَسْكُنَ الإِخْوَةُ مَعًا!" (مز 133: 1)، إذ نجتمع اليوم لنطلب الله ليحفظ بلادنا، وليرسل لنا سلامهُ وبركتهُ، بالإضافة أن يجعل جسد الكنيسة وشعبهُ متحدين في قلبًا واحدًا.

وشارك القس فايز نادي راعي كنيسة عين شمس والسلام الأسقفية وعضو لجنة الصلاة بالإبروشية، بكلمتهِ قائلاً: أتينا اليوم نتحد وبنفس واحدة أمام الله، مثلما فعل موسى وطلب من الله أن يريه مجدهُ، وأيضًا نصلي من أجل العالم أجمع أن يعيش في سلام الله ومحبتهُ.

وقاد الترانيم المرنم بيتر فوزي، فيما تحدث القس إستيفن سعيد رئيس مجمع الإيمان في عظتهِ عن أننا عندما نريد أن نصلي يجب أن ندخل إلى مخدعنا وهذا صحيح بل السيد المسيح قال أيضًا في الكتاب المقدس أن نصلي كل حين لأنه يريد منا أن نكون على إتصال به دائمًا ليس فقط في المخدع، حيث تكون الصلاة هي الصلة بيننا وبينه.

واختتم اليوم القس مينا حلمي راعي كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالرأس السوداء الإسكندرية وعضو لجنة الصلاة بالإبروشية مصليًا: أن يجعل الكنيسة دائمًا هي مرسال الفرح والمعونه الذي يعطيه لنا الله وسط كل الأخبار التي تحزننا، وأن نتحد في الصلاة من أجل أن نرى مجد الله.