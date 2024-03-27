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حوادث

النيابة الإدارية تكرم مدير أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات |صور

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تكرم مدير َأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة

كرم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، مدير وأعضاء "المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات"؛ وجاء ذلك في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة  لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت ١٠٠%.

وفي كلمته، حرص المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر لـ المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة؛ لدعمه المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز. 

وحثَّ  الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته أهمية المحافظة على هذا الإنجاز غير المسبوق الذى تم تحقيقه بالعمل الدؤوب والمتميز لكافة الأعضاء، كما تفضل بإهداء درع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات لـ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة.

وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، الشكر لكافة السيدات والسادة مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، وأكد  على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.

وعقب ذلك تم تكريم المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم تكريم المستشارين أعضاء المكتب وهم كل من:
المستشار/ محمد محمد حامد عبد الله – نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ محمد خليل الشناوي –  نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ محمد عبد الهادي عمر إسماعيل -  نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ هشام أحمد عبد الرازق - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ عبد الحكيم محمد عبد الحكيم - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ أحمد محمد على الطباخ -  نائب رئيس الهيئة.
المستشار الدكتور/ أحمد طه إبراهيم حسن الشعار - نائب رئيس الهيئة.
المستشارة/ إيناس محمد عبد الكريم علي - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ عثمان عفان عثمان إسماعيل –  نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ محمود أحمد إبراهيم أحمد – الوكيل العام الأول.
المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا محمد محمود – الوكيل العام الأول.
المستشارة/ كاريمان محمد ماهر أبو العينين - الوكيل العام الأول.
المستشارة/ مريم عبد الرحمن محمود مصطفى– الوكيل العام الأول.
المستشار/ أحمد محمد عبد الحفيظ حسن - الوكيل العام الأول.
المستشار/ حسام فاروق محمد الدسوقي - الوكيل العام.
المستشارة/ أميرة أحمد عبد التواب موسى - الوكيل العام.
المستشار/ وائل عزت توفيق عبد العال – الوكيل العام.
المستشار/  محمد بخيت عبده بخيت  – الوكيل العام.
المستشار/ عمر رياض طه عبد المقصود – الوكيل العام.
المستشار/ أحمد عبد السلام إبراهيم السيد - الوكيل العام.
المستشار/ طارق محمد محمد عيد – الوكيل العام.
المستشار/ إسلام رمزي السيد محمد – الوكيل العام.
المستشارة/ رشا على حسن طلب - الوكيل العام.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية       
مدير مركز الإعلام والرصد
المستشار/ محمد سمير

النيابة الإدارية

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النيابة الإدارية تكرم مدير أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات |صور


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