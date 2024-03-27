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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان خطأ.. وزير الشباب والرياضة يعلق على رحيل كيروش.. تفاصيل

صدى البلد

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي رحيل كيروش خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه المذاع" الوش التاني" خلال فيس بوك.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: ''كان من الخطأ رحيل كيروش، وندعم حسام حسن في مهمته مع المنتخب''.

وأكمل: ''قادرون على تنظيم الأولمبياد''.

 

 

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تواجد اسم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، ضمن المرشحين لخلافة التونسي فوزي البنزرتي الذي تمت إقالته بعد سوء النتائج.

وكتبت صحيفة "الصباح" المغربية أن البرتغالي كارلوس كيروش انضم إلى قائمة المدربين المرشحين لتدريب الوداد.

وأضافت الصحيفة "أنه المرجح أن يحسم مجلس إدارة النادي المغربي قراره خلال الاجتماع المقبل المحدد له 28 من مارس الجاري"

 

 

وتولى كيروش مؤخرا تدريب منتخب قطر في فبراير 2023 قبل أن يتم فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين في نهاية العام الماضي .

يذكر أن كيروش قاد منتخب مصر قبل تجربة إيران وفشل في وصول مصر لنهائيات كأس العالم بعد الخروج من المرحلة الأخيرة للتصفيات أمام السنغال بركلات الترجيح كما فشل في تحقيق اللقب الإفريقي عقب وصول الفراعنة لنهائي كأس الأمم الإفريقية بالهزيمة أمام السنغال .

 

 

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