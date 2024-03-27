عمرو خفاجي: القنوات الفئوية لازم تشبع جمهورها.. ومنظومة الزمالك بها كفاءات

قال عمرو خفاجي، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن القنوات الفئوية لا بد أن تشبع جمهور ناديها، والعمل على الكواليس التي لم يشاهدها المتابع في القنوات العامة.

‏‎وأوضح عمرو خفاجي، خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت أف ام، على موجات 93.7، أن هناك تطويرا فى المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، تصل إلى ما بعد الديجيتال، وتصل إلى العالمية، وسنضم إعلاميين أقوياء خلال المرحلة المقبلة ".

‏‎وأضاف عمرو خفاجى قائلا " عملت فى قناة الأهلى لاختيار بعض الأمور، منها معدات الإخراج ولكن لم أتدخل فى العمل التحريري ".

‏‎وتابع عمرو خفاجى قائلا "المنظومة الإعلامية حاليا تمثل مجلس إدارة نادى الزمالك بشكل قوي، وهناك عمل قوى يقومون به، لم يظهر إلى الجمهور فى جميع القطاعات".

‏‎واختتم عمرو خفاجى حديثة قائلا " مجلس إدارة نادى الزمالك لديه بعض الكفاءات فى العمل الاعلامى ".