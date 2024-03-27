قرار رسمي من الاتحاد الإسباني بشأن استئناف برشلونة على إيقاف تشافي

كشفت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قرارها النهائي بشأن عقوبة إيقاف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة.

كان تشافي قد تعرض لعقوبة من لجنة المسابقات بالإيقاف لمدة مباراتين، بعد طرده المباشر أمام أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وقدم برشلونة استئنافا من أجل إلغاء أو تخفيف عقوبة تشافي، من خلال التركيز على وجود خطأ في تقرير الحكم، خوسيه ماريا سانشيز ولكن ذلك لم يكن كافيا، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ورفضت اللجنة، الاستئناف الذي تقدم به برشلونة، وبناء عليه لن يتواجد تشافي على مقاعد بدلاء البارسا، في مباراة لاس بالماس، يوم السبت المقبل، في ملعب لويس كومبانيس، وفي الجولة التالية أمام قادش خارج الأرض.