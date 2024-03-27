عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار رسمي من الاتحاد الإسباني بشأن استئناف برشلونة على إيقاف تشافي

تسافي
تسافي

كشفت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قرارها النهائي بشأن عقوبة إيقاف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة.

كان تشافي قد تعرض لعقوبة من لجنة المسابقات بالإيقاف لمدة مباراتين، بعد طرده المباشر أمام أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وقدم برشلونة استئنافا من أجل إلغاء أو تخفيف عقوبة تشافي، من خلال التركيز على وجود خطأ في تقرير الحكم، خوسيه ماريا سانشيز ولكن ذلك لم يكن كافيا، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ورفضت اللجنة، الاستئناف الذي تقدم به برشلونة، وبناء عليه لن يتواجد تشافي على مقاعد بدلاء البارسا، في مباراة لاس بالماس، يوم السبت المقبل، في ملعب لويس كومبانيس، وفي الجولة التالية أمام قادش خارج الأرض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بانخفاض 18%.. تعرف على أسعار ألبان وعصائر جهينة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عمان تفوز على ماليزيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة السعودية في بطولة عرب آسيا

يمتلك مشوارا تاريخيا.. فيفا يجري حوارا مطولا مع أحمد حجازي

المنتخب ينهي استعداداته لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

بعد سقوط أحمد رفعت| قرارات نارية من اللجنة الطبية باتحاد الكرة

منتخب كرواتيا يختتم تدريباته لمواجهة مصر في نهائي كأس العاصمة

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته للقاء السعودية غدا .. ومشهور يحفز اللاعبين

مران الأهلي| الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا

ترشيحاتنا

بيضرب ولادنا.. القبض على مدرس رياضيات لاتهامه بالتعدي على طالبين بالهرم

شيخ الأزهر: حفّظوا أولادكم القرآن صغارا تقويم للسانهم وإثراء لحسهم اللغوي

ما صحة حديث"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له"؟ علي جمعة يوضح

جدعنة الأسوانيين.. رئيس سائقي الحنطور بإدفو يعيد حقيبة لسائحة إنجليزية ويرفض المكافأة

قرار رسمي من الاتحاد الإسباني بشأن استئناف برشلونة على إيقاف تشافي

النيابة الإدارية تكرم مدير أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. ناهد السباعي تثير ضجة بظهورها| شاهد

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فستان ولا قفطان.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة مختلفة| شاهد

بدأت الحرب| علاقة أوربا بالهجوم على جوجل وآبل.. وماذا يحدث؟

فيديو

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ