مران الأهلي| الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا

يواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له في ألمانيا؛ للتعافي من الإصابة التي تعرض ‏لها في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا، وأن هناك تقدمًا كبيرًا فيما يخص تعافيه من ‏الإصابة.‏

وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع كابتن الفريق، ومتابعة البرنامج الذي يخضع له، بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف عقب الإصابة.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏