عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته للقاء السعودية غدا .. ومشهور يحفز اللاعبين

صدى البلد

اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته اليوم، استعدادا للقاء نظيره السعودي غدا فى الجولة الختامية لبطولة غرب آسيا الدولية الودية ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة فى السعودية، على الاجتماع مع اللاعبين فى حضور الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب وأفراد الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة عروضهم القوية خاصة وأن الجمهور المصري يتابعهم وينتظر مساعدتهم فى أولمبياد باريس .

وقال مشهور على هامش المران الختامي إنه يثق فى إمكانات وقدرات هذا الجيل الذى يضم كوكبة من المواهب الواعدة، مشددا على ضرورة أن يحافظ اللاعبون على الصورة الجميلة التى ظهروا بها فى أمم افريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت مؤخرا بالمغرب وأبهروا خلالها الجميع..واختتم كلامه قائلا : مصر كلها تنتظر الاستمتاع بالكرة الجميلة التى تقدمونها مع مدربكم القدير ميكالي.

433621876_451205473928418_3286191458789042759_n
433621876_451205473928418_3286191458789042759_n
434132362_451205273928438_4624530684543017091_n
434132362_451205273928438_4624530684543017091_n
434138178_451205427261756_2873352155662566595_n
434138178_451205427261756_2873352155662566595_n
434138353_451205337261765_1701020755089701682_n
434138353_451205337261765_1701020755089701682_n
434157194_451205460595086_2066836938536941424_n
434157194_451205460595086_2066836938536941424_n
434157237_451205290595103_4866274492797715648_n
434157237_451205290595103_4866274492797715648_n
434161200_451205347261764_2537661431197069802_n
434161200_451205347261764_2537661431197069802_n
434195315_451205483928417_8877832855529687303_n
434195315_451205483928417_8877832855529687303_n
434197374_451205270595105_3679400347727013473_n
434197374_451205270595105_3679400347727013473_n
434370963_451205410595091_8135764282519563326_n
434370963_451205410595091_8135764282519563326_n
434376011_451205387261760_5178330843875020110_n
434376011_451205387261760_5178330843875020110_n
434380762_451205450595087_5426978761135002141_n
434380762_451205450595087_5426978761135002141_n
434381537_451205303928435_1354609218417441012_n
434381537_451205303928435_1354609218417441012_n
434394287_451205417261757_5386336806743380132_n
434394287_451205417261757_5386336806743380132_n
434397762_451205440595088_4678491140852655315_n
434397762_451205440595088_4678491140852655315_n
434401635_451205400595092_2812752749951909846_n
434401635_451205400595092_2812752749951909846_n

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

موضوعات متعلقة

مران الأهلي| الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

مران الأهلي| إمام عاشور يبدأ برنامج التأهيل خلال أسبوع

مدرب كرواتيا قبل مواجهة مصر: نريد التتويج بكأس عاصمة مصر

أكبر مائدة في مصر.. أشرف صبحي يشارك شباب وأهالي المطرية إفطار "15 رمضان "

التوأم ولاعبو المنتخب يستقبلون فريق الساق الواحدة باستاد القاهرة

إجراء جديد من مودرن فيوتشر بشأن اللاعب أحمد رفعت.. تفاصيل

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح بعد تأهل 21 لاعبا ولاعبة لأولمبياد باريس

ترشيحاتنا

مش هقدر اتقبلها.. رد فعل مي عمر في حالة خيانة محمد سامي لها

مي عمر: لو حصل من محمد سامي حاجة هيبقى رد فعلي كبير

مي عمر: الأستاذ عادل إمام قالي إحساسك عالي وهتبقي ممثلة مهمة

وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا

تحطم نصفها .. حادث مروع لميكروباص علي الدائري| فيديو

لا تجالس أي أحد.. كيفية اختيار الصديق والشريك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ