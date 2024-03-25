المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته للقاء السعودية غدا .. ومشهور يحفز اللاعبين

اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته اليوم، استعدادا للقاء نظيره السعودي غدا فى الجولة الختامية لبطولة غرب آسيا الدولية الودية ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة فى السعودية، على الاجتماع مع اللاعبين فى حضور الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب وأفراد الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة عروضهم القوية خاصة وأن الجمهور المصري يتابعهم وينتظر مساعدتهم فى أولمبياد باريس .
وقال مشهور على هامش المران الختامي إنه يثق فى إمكانات وقدرات هذا الجيل الذى يضم كوكبة من المواهب الواعدة، مشددا على ضرورة أن يحافظ اللاعبون على الصورة الجميلة التى ظهروا بها فى أمم افريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت مؤخرا بالمغرب وأبهروا خلالها الجميع..واختتم كلامه قائلا : مصر كلها تنتظر الاستمتاع بالكرة الجميلة التى تقدمونها مع مدربكم القدير ميكالي.