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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكبر مائدة في مصر.. أشرف صبحي يشارك شباب وأهالي المطرية إفطار "15 رمضان "

أشرف صبحي
أشرف صبحي

شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، شباب وأهالي المطرية ، إفطار "١٥ رمضان "، والذي ينظمه مجموعة من شباب وأهالي المطرية على مدار سنوات ، احياءً للقيم والعادات المصرية الأصيلة.

وجاء حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تلبية لدعوة شباب المطرية ، ووفاء بالوعد بحضور النسخة الحالية من الإفطار خلال لقاء سيادته بمنظمي الإفطار العام الماضي .

ووجه شباب المطرية وأهاليها الشكر للدكتور اشرف صبحي لحضوره الإفطار ، الذي يتم تنظيمه  منذ عام 2013 كأطول مائدة رمضانية.

ومن جانبه ، وجه  وزير الشباب والرياضة الشكر لشباب وأهالي المطربة على الدعوة لمشاركتهم الإفطار ، مثنياً على مجهودات شباب وأهالي المطرية  في خدمة المجتمع واحياء القيم الايجابية والترابط المجتمعي من خلال هذا الحدث السنوى الهام .

حضر الإفطار الدكتور  أسامه الأزهري - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، والسفيرة نبيلة مكرم - وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة فاهم للدعم النفسي، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وعدداً من السفراء والشخصيات الدولية والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا ، والمؤثرين .

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