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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد أن عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية للاعبين، قبل الانتقال لتنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية التي أشرف عليها كولر والجهاز ‏المعاون له، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمواجهة.‏

واستمر تواجد عدد من عناصر فريق الشباب والناشئين بالتدريبات لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني الجاري.‏

وأدى وسام أبو علي تدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

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