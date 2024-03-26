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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة السعودية في بطولة عرب آسيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أعلن روجير ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب السعودية فى الجولة الختامية لبطولة غرب آسيا الدولية الودية ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته للقاء السعودية 

واختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء نظيره السعودي  فى الجولة الختامية لبطولة غرب آسيا الدولية الودية ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة فى السعودية على الاجتماع مع اللاعبين فى حضور الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب وأفراد الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى من أجا تحفيز اللاعبين على مواصلة عروضهم القوية خاصة وأن الجمهور المصري يتابعهم وينتظر مساعدتهم فى أولمبياد باريس .

وقال مشهور على  هامش المران الختامي، إنه يثق فى إمكانات وقدرات هذا الجيل الذى يضم كوكبة من المواهب الواعدة مشددا على ضرورة أن يحافظ اللاعبون على الصورة الجميلة التى ظهروا بها فى امم افريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت مؤخرا بالمغرب وأبهروا خلالها الجميع، واختتم قائلا: مصر كلها تنتظر الاستمتاع بالكرة الجميلة التى تقدموها مع مدربكم القدير ميكالى.

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