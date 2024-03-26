عمان تفوز على ماليزيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا

حقق منتخب عمان الفوز على نظيره الماليزي بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بستاد بوكيت جليل في كوالالمبور ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأحرز الهدف الأول لمنتخب عمان عمر المالكي من ضربة جزاء في الدقيقة 49 من الشوط الأول، فيما سجل الهدف الثاني محمد الغافري في الدقيقة 94.

وبذلك يرتفع رصيد المنتخب العماني إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن قرغيزستان.

فيما تجمد رصيد ماليزيا عند 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث، وتذيل منتخب تايوان المجموعة بلا رصيد.

يذكر أن المنتخب العماني فاز على نظيره الماليزي بثنائية نظيفة يوم الخميس الماضي على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الجولة الثالثة من التصفيات.