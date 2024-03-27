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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين صبري تشارك صورة جديدة من مسلسل رحيل

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" من خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة من الحلقة الأولى من مسلسل رحيل.

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الأولى من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024. 

وخلال الحلقة الأولى من مسلسل رحيل، تحدث أزمة خشب لأصحاب ورش نجارة موبيليا، فيتعهد والد رحيل (ياسمين صبري) بحل أزمة الخشب للتجار، ولكن يتدخل شديد الإتربي (أحمد بدير) ويشتري صفقة الخشب بالكامل. 

وتلتقي رحيل بحبيبها صلاح (محمد كيلاني) الذي يطلب مقابلة والدها لخطبتها، في ظل مراقبة بدر (أحمد صلاح حسني) لهما، ويحاول بدر عرقلة الخطبة لحبه لـ رحيل. 

ويلتقي بدر بـ رحيل ويخبرها أنه لا يزال يحبها وأنها لن تتزوج من صلاح، ولكن رحيل ترفض وتقول له أنها لا تريد عمل مشكلة له لأن زوجته سعاد (ليلى حسين) صديقتها. 

يوافق والد رحيل على مقابلة صلاح، الذي يذهب لها ولكن بدر يعترضه، وتختتم أحداث الحلقة الأولى من مسلسل رحيل. 

بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عدد من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين ، وتصدرت ياسمين صبرى التريند بسبب إطلالتها واظافرها التى لفتت نظر متابعيها.

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

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