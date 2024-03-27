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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يريدون تقويض هرم كرة القدم| رئيس يويفا يهاجم بطولة السوبر ليج

السوبر ليج
السوبر ليج

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن كرة القدم لا يجب أن تقوم على الامتيازات، في هجوم له ضد مشروع دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

وأجرى تشيفرين مداخلة في افتتاحية القمة رقم 12 لرؤساء 34 ناديا برتغاليا، قال خلالها: "أرى أن البطولة فرصة لهؤلاء الذين يريدون تقويض هرم كرة القدم، وأرى أيضا أنه يجب أن نظهر متحدين أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "يجب أن نبقى حذرين أمام التهديدات التي ما تزال قائمة من قبل المدافعين عما يسمى بدوري السوبر الأوروبي".

ووفقا لتشيفرين، فإن اليويفا يهتم "بجميع الأندية وليس أندية الصفوة فقط" كما يهتم أيضا ب"المشجعين واللاعبين والمتطوعين والدوريات المحترفة وكرة القدم للهواة".

وأشار رئيس اليويفا إلى أنه "على جميع مستويات هذا الهرم يعد الاستحقاق الرياضي أمرا أساسيا، وبطولات الدوري والكأس الوطنية يجب أن تكون هي السبيل الوحيد للمشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية. لا يجب أن تقوم على الامتيازات".

وأتم تشيفرين مداخلته قائلا: "غير ذلك سيكون مخالفا لجوهر كرة القدم نفسها".

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