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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو خفاجي: شيكابالا ليس أفضل لاعب في تاريخ نادي الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

كشف عمرو خفاجى رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن محمود عبد الرازق "شيكابلا" قائد الفريق ليس أفضل لاعب فى تاريخ القلعة البيضاء.

‏‎وأوضح عمرو خفاجي فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" حمزة علاء حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي سوف يصل إلى اعلى المستويات فى مركز حراسة المرمى ويعجبنى أداءه ".

‏‎وأضاف عمرو خفاجى قائلا " حزنت على رحيل إمام عاشور للنادى الاهلى ".

‏‎وتابع عمرو خفاجى قائلا " الاهلى دائما يتحدث عن القيم والمبادئ وعقب ذلك يبحث عن صغرات فى عقود اللاعبين لضمهم ".

‏‎وأختتم عمرو خفاجى حديثة قائلا " جمهور الأهلى حتى الان " لابس أسود" حزنا على رحيل رمضان صبحى واللاعب رحل منذ سنوات ".

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