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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو خفاجي: أتمنى أن يعمل حسام حسن بنصائح المدربين السابقين لمنتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

وجه عمرو خفاجي رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك رسالة إلى حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر رافضا التعليق على أداء واختيارات الفراعنة الماضية قائلا " حسام حسن لم يقوم حتى الان بتجربة وأطالبه بتنفيذ جميع النصائح التى تحدث عنها فى الإعلام فى ال10سنوات الماضية للمدربين السابقين".

‏‎وأوضح عمرو خفاجي فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" لم أقوم بتشجيع النادى الأهلى مطلقا حتى لو ممثل فى البطولات الأفريقية والدولية بسبب انتمائي لنادى الزمالك".

‏‎وأضاف عمرو خفاجى قائلا " مصطفى فتحى اللاعب الوحيد الذى أتمنى عودته لنادى الزمالك بسبب انتمائه للقلعة البيضاء واعلم ذلك جيدا ويمتنعى بطريقة لعبه ".

‏‎وتابع عمرو خفاجي قائلا " محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلي هو اللاعب الذى يعجبني أداؤه فى القلعة الحمراء ورمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز  جيد ولكن لا اتمنى انضمامه إلى القلعة البيضاء".

‏‎واختتم عمرو خفاجى حديثه قائلا " المدرب البرتغالى جوميز لم يخوض مبارايتين متتاليتين على ملعبه حتى الان حيث ال5 مباريات التى خاضها فى ٥ بلدان مختلفة".

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