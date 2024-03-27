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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2 .. تحليل DNA مفاجأة لـ آسر ياسين

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق انذار احداث مثيرة حيث ذهب "مروان" ليجري تحليل DNA له ولابنه "عمر" وذلك بعدما اتضح في الحلقة الماضية إمكانية أن يكون عمر ليس ابنا لمروان.

ويأتي ذلك بعدما أثبتت التحاليل التي أجريت لابن عم عمر "على خلفية البحث عن متبرع بجزء من النخاع نظرا لإصابة عمر بسرطان الدم" أن أحد الولدين ليس ابنا لأبيه.


ويصدم "مروان" بعد ظهور نتيجة تحليل الـ DNA والتي تؤكد أن عمر ليس نجله ولا يوجد تطابق بين الطرفين، ليدخل مروان في حالة من الشك بزوجته ليلى ويتتبع رسائل هاتفها ليجدها لا تزال تتواصل مع حبيبها السابق باسم والذي كانت تعرفه قبل أن تتعرف على مروان.

مسلسل بدون سابق إنذار.. إهداء العمل إلى روح الكاتبة أنيسة حسونة

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ليواجهها مروان بما علمه وبنتيجة التحليل الذي يقول أن عمر ليس ابنا له، غير أنها لا تتمالك دموعها وتخبره بأن عمر ابنه وأنها لن تنسى له ما قاله عنها.

حرص صناع مسلسل بدون سابق إنذار على إهداء العمل إلى روح الكاتبة الراحلة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا فى مارس 2023، بعد رحلتها مع مرض السرطان، وذلك خلال تتر نهاية الحلقة الأولى من العمل، حيث كتب على التتر: "إهداء إلى روح الكاتبة أنيسة حسونة.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار إلقاء الضوء على عدد من المشاكل الأسرية، فقد وقعت "ليلي ومروان" في بعض منها ومن أبرزها قضية مقارنات الزوجة بالأم، ، حيث قام "مروان" آسر ياسين  بمقارنة "ليلي" عائشة بن أحمد  بوالدته.
 

المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي  

Dmc : 6:30 PM
Dmc drama : 8:00 PM
Watchit : 6:30 PM
ART Hekayat : 6:30 PM

وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة  النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش -  بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

وقد أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الأغنية الخاصة بالعمل والتي حملت صوت النجم أحمد سعد وهي بعنوان ملناش غير بعضنا وكلمات امير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.

 

الكاتبة أنيسة حسونة بدون سابق انذار هاني خليفة خالد النبوى خالد صالح

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