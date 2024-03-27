حفيد أقدم محل مجوهرات في مصر يوضح الفرق بين صناعة الحلي والصاغة

التقى الإعلامي يسري الفخراني في برنامج باب رزق الذي يذاع على قناة دي إم سي، صاحب واحد من أقدم محلات المجوهرات بوسط البلد والمسجل في موسوعة جينس كونه يملك أكبر خزنة في العالم.

ويمتد عمر المحل بشارع عبدالخالق ثروت في وسط البلد الى ١٢٥ عاما وأسسه الجد الاكبر باولو بايوكي الذي كان جواهرجي الأسرة المالكة.

دخل محل بايوكي موسوعة الارقام القياسية بعد استيراده خزنة حديدية ضخمة صنعت في ايطاليا سنة 1900 ووصلت مصر على متن سفينة ضخمة.

أم كلثوم وعائلة السادات وملكة إيطاليا وشاه إيران أهم زبائن محل بايوكي



وتابع: كانت أم كلثوم وعائلة السادات وملكة ايطاليا وشاه ايران أهم زبائن محل بايوكي.

وقال الحفيد الرابع للجد بايوكي إن فترة الخديوي إسماعيل كانت فترة مهمة جدا، لأن الخديوي إسماعيل كان عايز يطور مصر، وده واضح لما عمل القاهرة الحديثة وقال جملته الشهيرة: "أنا عايز أخلي مصر جزء من أوروبا."

وأوضح حفيد بايوكي أن مهنة الجواهرجي تختلف عن مهنة الصاغة، حيث يقوم الجواهرجي بتصميم المجوهرات وتفصيلها وتطعيمها بالأحجار الكريمة كما يفصل الترزي الثياب ويعمل الجواهرجي في عيار ١٨ بينما شغل الصاغة يعتمد على الذهب عيار ٢١.

وأضاف أن مهنة الجواهرجي دخلت مصر في عهد الخديوي إسماعيل بينما كانت موجودة فقط في أوروبا قبل ذلك.