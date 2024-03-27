باولو بايوكي: حضرنا إلى مصر من إيطاليا في أول يوم حكم الخديو إسماعيل

التقى الإعلامي يسري الفخراني ببرنامج باب رزق الذي يذاع على قناة دي إم سي، بصاحب واحد من أقدم محلات المجوهرات بوسط البلد والمسجل في موسوعة جينس كونه يملك أكبر خزنة في العالم.



وعمر المحل بشارع عبدالخالق ثروت في وسط البلد ١٢٥ عاما اسسه الجد الاكبر باولو بايوكي الذي كان جواهرجي الأسرة المالكة.



دخل محل بايوكي موسوعه الأرقام القياسيه بعد استيراده خزنه حديديه ضخمه صنعت في ايطاليا سنه 1900 ووصلت مصر على متن سفينه ضخمه.



وأكمل، كانت أم كلثوم وعائله السادات وملكة ايطاليا وشاه ايران أهم زباين محل بايوكي.



وقال الحفيد الرابع للجد بايوكي: "احنا اقدم شركة مجوهرات مستنديا في مصر شركه تاسست في 1900 دي كانت اخر سنه في قرن التاسع عشر".



وأضاف: "كنا حريصين جدا ان نحتفظ بالتراث بتاعنا لان احنا مقتنعين ان ما في مستقبل من غير ماضي جميل، فنحن هنا في مصر منذ أول سنة حكم للخدوي اسماعيل 1864.



وتابع:" كنا ثلاث فروع لثلاث اخوات، لكن تبقى لنا هنا اول واحد من الفرع بتاعنا من عيلتنا اتولد في القاهره في 1875 وجدي الاكبر سماه فوسكو الجيتسو".