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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتفق مع مراته وأخوه .. تفاصيل مثيرة في جريمة جواهرجي بولاق

صدى البلد

باشرت النيابة العامة، اليوم التحقيق مع 3 متهمين جدد والتي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد أن أرشد المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا  عن زوجته، وشقيقه وطليقته  لمشاركتهم في إخفاء المسروقات الذهبية.

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مصوغات ذهبية..


وكانت النيابة، أمرت بحبس المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تم القبض عليه، فيما صرحت بدفن الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من تشريحها.

 وكانت تحقيقات النيابة الأولية، كشفت تعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل "ح . ا"، كما أسفرت المعاينة عن العثور على جثة المجنى عليه بكامل ملابسه وبه جروح في منطقة الرأس نتيجة التعدى عليه بآلة حادة.

 وأمرت النيابة بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بمحل الواقعة ، لفحصها للتوصل إلي المتهمين بارتكاب جريمة القتل وكشف ملابسات الواقعة بالكامل، كما استدعت شهود العيان والعاملين بمحل المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة.

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وجاء في أقوال الشهود، أن الواقعة بدأت بوجود أحد الأشخاص داخل محل المجنى عليه لشراء مصوغات واستمر تواجده لساعات لافتين إلى وجود عامل بمحل طلب منه المتهم شراء سجائر له، وبمجرد مغادرته المحل تعدى على المجنى عليه وضربه بآلة حادة على رأسة واستولى على مشغولات ذهبية وأموال وفر هاربا.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل “ ح . ا ” ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من الفحص المبدئى  مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا بالاشتراك مع زوجته وشقيقه وطليقته وتم اقيتادهم الى القسم وتم إحالتهم الى النيابة المختصة .

 وشملت قائمة المسروقات " ·4 غويشة أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرام في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرام تقريبا مقاس 22 -  2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجوNA الواحدة حوالي 10 جرام - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرام -  4 سلسلة بتعليقة الأولى عين حورس تعليقه نفرتيتي 12 جرام -  2 سلسلة شاوبر 8 جرام تعليقه الله أكبر عيار 18 -  سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرام حلق سادة حوالي 8 جرام عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 رام شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرام شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرام شركة بيتى سي عيار21 - سبيكه جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرام ونصف عيار18 " .

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