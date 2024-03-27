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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الولد للفراش.. سعاد صالح: حفظ النسب من مقاصد الشريعة الإسلامية

سعاد صالح
سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزنا من الكبائر التي نهى الله عنها، والله قال بكتابه الكريم :" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"، وأن عقوبة الزنا جاءت في سورة النور.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن سورة النور جاءت فيها الكثير من أحكام الشريعة التي تنظم الأسرة والمجتمع والعلاقات الأسرية.

ولفتت إلى أن  حفظ النسب هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، فـ"حفظ الدين، والنفس، والنسب، والعقل والمال" من مقاصد الشريعة، وأن الله شرع عقد الزواج ليكون وسيلة لحفظ نسب الطفل.

وأشارت إلى أن أي علاقة غير التي تتم في إطار العقد الشرعي المكتمل الشروط الخاصة بالزواج، يكون الطفل الناتج هنا طفل زنا، وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، موضحة أن الولد للفراش يكون للزوج وهنا العقد الصحيح، وأن للعاهر الحجر، وهنا يقصد ابن الزنا.

وكشفت مفاجأة وقالت إن الحنفية تقول إن: "من يعقد عقد زواجه على فتاة، وقبل الدخول وعمل الفرح ظهر حملها؛ ينسب الطفل لـ الشخص صاحب عقد الزواج".

وتابعت: "هناك مذاهب غير الحنفية تقر أن الطفل يكون للزوج بعد الدخول بها، وليس بعد عقد الزواج". 

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