فراولة الحلقة 2.. المقابلة الأولى لـ الدكتور إبراهيم ونيللي كريم

عرضت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل “فراولة ” بطولة الفنانة نيللى كريم وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث.

شهدت الاحداث اللقاء الأول بين الدكتور إبراهيم وفراولة بعد حادثة إنقاذ الفتاة من محاولة الانتحار في الحلقة الأولى من المسلسل، لاحظ الدكتورإبراهيم حلاوة حديث فراولة وأعجبته طريقتها في التحدث.

كما تضمنت الحلقة زيارة فراولة لوالدها حجاج عبدالعظيم في السجن، حيث حاولت إقناعه ببيع منزلهم والعيش معها في منزل مستأجر بمقابل مالي.

لكن والدها رفض البيع وأكد أنه سيتم الإفراج عنه قريبًا ولن يبيع الملكية للعيش في منزل مستأجر.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.