صيد العقارب 17 : عايدة تتعرض لحادث سير

عرضت الحلقة 17 مسلسل “صيد العقارب”، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.



وشهدت أحداث الحلقة اتفاق عايدة مع "ممدوح"، الذي يقوم بدوره مجدي بدر، على تركيب أجهزة المراقبة في مكتب "إسماعيل الغول"، الذي يقوم بدوره رياض الخولي، لكي تتمكن من التنصت على ما يجري.

وتقوم عايدة بخطف السكرتيرة "دينا"، التي اعترفت لها بأن "شوقي"، الذي يقوم بدوره عماد صفوت، هو من حثها على سرقة أوراق شحنة من أوكرانيا.

تطلب عايدة من "ريمون" وفريقه البحث عن المخدرات في شركة "علي"، التي لا يعلم بها والدها ومع ذلك، لم يعثروا على أي أدلة.

وقررت عايدة أن تقود السيارة بنفسها وأثناء القيادة، اتصل بها الضابط "حسام" وأخبرها بأن معلومة سفر "سامح الغول" صحيحة.

وبعدما أصابها الذعر بسبب هذا الخبر، اكتشفت أن السيارة ليست بها فرامل، وتنتهي الحلقة بتعرض "عايدة" لحادث بسيارتها.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادةالثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمالالاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثمإعادة تصديره.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلةالحاج متولي”.