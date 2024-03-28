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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية استهدفت سفينة حربية

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها دمرت 4 طائرات مسيّرة طويلة المدى تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس" أن الطائرات المسيّرة "كانت تستهدف سفينة حربية أميركية" بين الساعة 2:00 و2:20 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وأضاف البيان: "كانت هذه الطائرات المسيرة تستهدف سفينة حربية أمريكية وبالمقابل قامت السفينة الحربية بالدفاع عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر".

وتابع: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع اي إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو التحالف".

واختتم البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وشنّ الحوثيون الذين يُسيطرون على جزء كبير من ساحل اليمن المطلّ على البحر الأحمر، عشرات الهجمات بصواريخ ومسيّرات ضد سفن تجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية، تضامنا منهم مع ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي.

وأعلن الحوثيون في البداية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، لكنهم وسعوا أهدافهم لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، بعد الضربات التي نفذتها الدولتان ضد مواقعهم في اليم

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