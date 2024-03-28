لينا صوفيا: عائلتي فخورين بي ومبسوطين من دوري في كامل العدد

قالت الفنانة الشابة لينا صوفيا، إن أصدقائي في المدرسة بينادوني باسم فريدة وهي شخصيتي في مسلسل كامل العدد وليس باسمي الحقيقي، مضيفة أننا لا نعرف هل هيتم إنتاج جزء ثالث حتى الآن أم لا.



وأضافت « صوفيا » خلال لقائها في برنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن بدأت التمثيل من 11 سنة كان عمري 4 سنوات، موضحة أن من الأعمال التي قمت بها هيبتا دور "مروة" ومسلسل هذا المساء ومسلسل حجم عائلي.



وأشارت الفنانة الشابة لينا صوفيا، إلى أن عائلتي فخورين بي كثيراً، منوهه إلى أن اخي مقيم في كندا من أجل الدراسة ولكن مهتم بيا ويرسل لي النقد البناء دوماً وولدتي مديرة أعمالي.



